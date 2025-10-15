Accident la ieșirea din oraș, în zona Romanești – BMW grav avariat după sensul giratoriu

Un accident rutier s-a produs în cursul zilei de astăzi, la ieșirea din oraș, imediat după sensul giratoriu din zona Romanești. Un autoturism marca BMW a fost grav avariat, după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului pe carosabilul umed și a lovit parapetul de pe marginea drumului.

În urma impactului, partea din față a mașinii a fost distrusă, iar autoturismul a rămas imobilizat pe șosea, blocând parțial circulația. La fața locului s-au aflat mai multe persoane, printre care și șoferul implicat, care a scăpat, din fericire, fără răni grave.