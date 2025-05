Antonescu: ” Rezultatul parțialelor e ireversibil”

Candidatul Crin Antonescu nu a intrat, potrivit rezultatelor parțiale, în turul II al alegerilor prezidențiale. Aseară, acesta a declarat public că rezultatul parțial e ireversibil și că nu are ce să le reproșează celor care l-au susținut.

„Viața merge mai departe, politica merge mai departe. Le mulțumesc încă o dată celor trei partide care m-au susținut. Îi îndemn pe români să se prezinte la vot. Sunt alegeri pe care trebuie să le facem, îi îndemn pe toți să vină. Cred că rezultatul parțial e ireversibil. Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit. Plec din această încercare cred cu fruntea sus. Votul oamenilor trebuie respectat. Nu am, categoric, ce să îi reproșez lui Marcel Ciolacu. Probabil că o să mă îndreptați pe cine susțin în turul 2. Nu știu ce va face coaliția, eu nu am fost parte a coaliției. Eu am prezentat un program, niște idei, niște oameni m-au votat, îi îndemn să socotească singuri cu care dintre candidați sunt compatibile ideile pe care le-am prezentat. Îi îndemn să nu stea acasă și îi îndemn pe toți care azi au votat pentru mine să se prezinte la vot. Nu am nicio obligație, niciun angajament față de niciun partid. E clar că românii știu întotdeauna mai bine ce au de votat, nu am ce recomandări să fac. Voi redeveni simplul cetățean Antonescu.”

Potrivit rezultatelor parțiale intră în turul II George Simion și Nicușor Dan.