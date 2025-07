Deputat: „Nu faceți decât să luați de la cei vulnerabili și sa păstrați privilegiile celor care oricum nu resimt criza”

„Măsoară de 3 ori înainte să tai” este îndemnul transmis de parlamentarul Mihai Weber în contextul măsurilor de austeritate aplicate de Guvern. Deputatul s-a săturat de văicărelile premierului, tranșând clar situația. Weber nu este de acord cu birul pus doar pe categoriile vulnerabile afirmând că premierul Bolojan se grăbește în luarea deciziilor.

„Admitem cu toții că sunt necesare măsuri care să contribuie la reducerea deficitului bugetar și să elimine risipa din anumite domenii. De aceea, la începutul acestui an a fost dată ordonanța care a cuprins un pachet de măsuri clare pentru atingerea acestui obiectiv, fără să afectăm investițiile, oamenii de rând și veniturile românilor. Când vrei să vezi ce poate un partid, îl pui să guverneze! Dacă provoci un accident, iar apoi încerci să salvezi victimele, nu se cheamă ca ești erou. Tot vinovat te numești! Exact la o asemenea situație asistăm de câteva luni, de la numirea noului premier! Auzim non-stop că România este într-o situație extrem de dificilă, iar românii (ATENȚIE !!! doar cei din clasa de mijloc și cei vulnerabili, nu toți) trebuie să fie înțelegători și să accepte reducerea salariilor, pensiilor, majorării prețurilor pe linie și așa mai departe!”, susține Weber.

Parlamentarul PSD le amintește celor aflați acum la guvernare că în ultimii 5 ani, tot ei s-au numărat printre cei care au condus frâiele țării. „Ni se spune tot timpul că de vină pentru această situație este PSD. Că noi suntem cei care am susținut majorarea veniturilor categoriilor vulnerabile, că noi am plafonat prețurile la energie și gaze, după ce Câțu de la PNL, împreună cu USR au aruncat țara în aer prin liberalizarea haotică a prețurilor la energie, că noi am dat pensii prea mari, alocații prea mari, salarii prea mari, că am provocat deficit bugetar prin realizarea unor investiții fără precedent în România ultimilor 35 de ani, în TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE!!!

DA! PSD a făcut toate aceste “păcate “, iar beneficiari sunt românii de rând și profesioniștii, inclusiv cei cu profesii liberale, cărora acum li se vor tăia aceste drepturi.

Domnilor de la PNL și USR, nu mizați pe faptul că electoratul are memorie scurtă și uită nenorocirile la care au fost supuși! Cât de prefăcuți și ipocriți să fiți să aruncați vina pe PSD pentru ceea ce s-a greșit în ultimii doi ani, când voi (PNL, USR si UDMR) ați făcut parte, împreună și pe rând, din guvern în ultimii cinci ani!!!

Acum nu faceți decât să luați de la cei vulnerabili și sa păstrați privilegiile celor care oricum nu resimt criza. De ce?! Pentru că nu vă pasă! Prin blocarea proiectelor de investiții din programul ”Anghel Saligny”, cel mai de succes program de dezvoltare a României, faceți cel mai mare rău țării și românilor, pe care îi pedepsiți pentru neputința și obsesia voastră de a raporta cifre frumoase cu orice sacrificiu! Nu mai pozați în salvatori, că a mai fost un BATMAN care a căzut în cap, tot de la voi și tot premier”, este mesajul dur transmis de Mihai Weber.