Cadrele didactice ale Gradinitei Mihai Eminescu din Targu Jiu, învățate să acorde primul ajutor

Acordarea primului ajutor în grădiniță este o abilitate esențială pe care orice cadru didactic, îngrijitor sau persoană care lucrează cu copii mici trebuie să o dețină. Copiii de vârstă preșcolară sunt foarte activi, curioși și încă învață să-și coordoneze mișcările, ceea ce îi face predispuși la mici accidente. Personalul de la Grădinița cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” Târgu Jiu a dorit să-și îmbunătățească această abilitate, așa că a solicitat ajutorul Organizației Crucea Roșie – Filiala Gorj pentru organizarea cursului de PRIM AJUTOR. Astăzi, persoanele prezente în cadrul formării au fost impresionate de multitudinea informațiilor primite de la directorul al Filialei Crucea Roșie, Grigore Richter.

