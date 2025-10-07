spot_img
11 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 7, 2025
    Solicitarea Aparegio pentru consumatorii comunei Negomir: Folosiţi apa doar în scopuri menajere!

    Stoica Anamaria
    proiect apă și canal
    proiect apă și canal

    Aparegio Gorj S.A. – CED Rovinari, anunţă și recomandă utilizatorilor din localitatea Negomir să folosească apa doar în scopuri menajere pentru următoarea perioadă. Această situație este cauzată de problemele tehnice apărute la STAP Negomir. Echipele operatorului se vor ocupa în cel mai scurt timp de remedierea defectiunilor tehnice. Până la revenirea operatorului cu anunț privind potabilitatea apei si reutilizarea ei de către abonați, recomandăm doar uzul menajer.

    ”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă şi le mulţumim pentru întelegere”, a transmis operatorul de apă.

