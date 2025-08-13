3 ore pentru un zâmbet: Ajungem MARI lansează campanie de voluntariat în Gorj

Programul educațional Ajungem MARI, cel mai mare din România dedicat copiilor instituționalizați, caută 10 voluntari care să devină prieteni de încredere pentru copii din Cărbunești, Motru, Novaci, Răchiți, Rovinari, Scoarța și Târgu Jiu. Termenul limită pentru înscrieri este 30 septembrie 2025.

Voluntarii se vor dedica 3 ore pe săptămână copiilor aflați în centre de plasament, centre de zi sau apartamente și case de tip familial, oferindu-le sprijin la teme, activități recreative și, mai presus de toate, prezență și prietenie. „Nu trebuie să salvezi lumea, ci doar să fii parte din ea, să oferi timp, zâmbete și încurajare”, spune Vivianda Nicolae, Vicepreședinte Ajungem MARI.

De peste 11 ani, peste 11.000 de voluntari s-au alăturat programului, construind punți între copiii vulnerabili și comunitate, prin lecții, jocuri și discuții sincere. Andrei, un copil sprijinit de Ajungem MARI, povestește: „O îmbrățișare e ceva minunat, iar grija voluntarilor pentru noi contează foarte mult.”

Voluntariatul nu schimbă doar viața copiilor, ci și pe cea a voluntarilor, oferindu-le lecții despre empatie, răbdare și bucuria de a contribui la schimbarea reală a unei vieți. „Copiii instituționalizați au nevoie de prezență constantă, de încredere și de exemple pozitive”, subliniază Erika Nistor, voluntar Ajungem MARI.

Modulul de voluntariat se desfășoară 1 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026, cu posibilitatea prelungirii. Vârsta minimă este 16 ani, fără limită superioară, iar participanții vor beneficia de traininguri și consiliere pentru a se pregăti să lucreze cu copiii instituționalizați.

Cei interesați se pot înscrie până pe 30 septembrie accesând site-ul oficial: www.ajungemmari.ro.

Ajungem MARI sprijină anual peste 3.500 de copii în București și 27 de județe din țară, oferindu-le șansa la un viitor mai bun prin educație, sprijin moral și emoțional, și modele de viață pozitive.