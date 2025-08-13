Peste 100 de persoane s-au adunat în curtea liceului din Bumbești Jiu pentru a vedea Perseidele

spot_img
    Peste 100 de persoane s-au adunat în curtea liceului din Bumbești Jiu pentru a vedea spectacolul oferit de Perseide. Evenimentul a fost organizat de Clubul Minților Deschise din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.
    „O seară astronomică memorabilă! Peste 100 de oameni „Cu ochii spre cer, după „Ploaia de Stele” – Perseidele la Clubul Minților Deschise –.
    Aseară, 12 august 2025, la Liceul „Mihai Viteazul” din Bumbești-Jiu din Gorj, s-a desfășurat un eveniment astronomic extraordinar organizat de Clubul Minților Deschise din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, parte a Taberei de Astronomie organizată de Astroclubul SARM Gorj (condus de astronomul amator Marcel Jinca) și Liceul „Mihai Viteazul” din Bumbești Jiu. A fost noaptea în care Perseidele (cunoscute sub denumirea de Stele căzătoare) au avut activitatea maximă din acest an.
    Ne bucurăm să anunțăm că au fost prezenți peste 100 de participanți, inclusiv familii de români care s-au întors acasă, în vacanță – un moment de frumusețe cosmică împărtășit cu oameni din țară și din diaspora. Mulțumim tuturor participanților, partenerilor și colegilor de organizare!
    Ce s-a întâmplat la eveniment:
    Prezentarea cu laser a Hărții Cerului;
    Observarea corpurilor cerești prin telescop;
    Admirarea ploii de meteori – Perseidele;
    O sesiune interactivă Q&A, alături de astronomul Marcel Jinca, cu întrebări și răspunsuri despre taina Cosmosului;
    În plus: privire la microscop a fragmentelor de meteorit, o experiență unică pentru participanți!“, au transmis reprezentanții Muzeului Județean Gorj.

    Numele unui pasionat astronom gorjean, dat unui asteroid

    Acțiunea este inclusă în proiectele Erasmus+ ale muzeului, „Clubul minților deschise 2.0” și „Privind spre viitor – un muzeu rezilient și educat”).
    Marcel Jinca, un cunoscut astronom amator pasionat și dedicat educației, a făcut o prezentare.
    „Marcel Jinca este coordonatorul filialei Gorj a Societății Astronomice Române de Meteori (SARM Gorj) și pedagog la Liceul „Mihai Viteazul” din Bumbești-Jiu. Din 2009, el a susținut o consistentă activitate de popularizare a astronomiei: organizarea de tabere, publicarea de cărți de astronomie, prezentări publice, observații cu telescopul, activități în școli, licee și, nu în ultimul rând, la Muzeul Județean Gorj.
    Într-o recunoaștere internațională excepțională, asteroidul (750032) Jinca = 2014 QB375 a fost denumit oficial în onoarea sa, conform Buletinului WGSBN al Uniunii Astronomice Internaționale, ca simbol al dedicării sale în promovarea astronomiei românești.
    Concret, WGSBN (Grupul pentru Nomenclatura Corpurilor Mici al IAU) a oficializat denumirea în iunie 2025, după o îndelungată activitate de promovare a științei astronomice în comunitățile locale, inclusiv colaborări cu Muzeul Județean Gorj“, se mai arată în comunicatul de presă.
