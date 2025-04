„De la mine pentru tine”, gesturi mici, suflete mari pentru copiii aflați într-o stare de vulnerabilitate

Sub egida Proiectului Județean SNAC „De la mine pentru tine”, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Târgu-Jiu a organizat o acțiune de suflet, menită să aducă un strop de bucurie copiilor aflați în situații vulnerabile. Cu sprijinul părinților și sub atenta coordonare a cadrelor didactice, preșcolarii au dăruit cu bucurie cozonaci și dulciuri delicioase, aducând astfel un strop de magie și căldură în sufletele copiilor din centrele aflate în subordinea DGASPC Gorj și CJRAE Gorj. Activitatea a avut un dublu rol: pe de o parte, sprijinirea copiilor defavorizați, iar pe de altă parte, formarea celor mici în spiritul solidarității, empatiei și responsabilității sociale.

Campania a fost coordonată de profesor Popescu Ramona Ștefania, care, așa cum ne-a obișnuit, a transformat un gest mic într-un act de mare generozitate. Datorită implicării și devotamentului său, activitatea a avut un impact real și emoționant asupra comunității locale.

Pentru micii voluntari S.N.A.C., această campanie a fost mai mult decât o activitate – a fost o lecție profundă despre bunătate, empatie și omenie. Au înțeles, pe înțelesul lor, că un gest simplu, făcut din inimă, poate aduce lumină și speranță în viața altora.

Această inițiativă face parte din seria de activități dedicate promovării voluntariatului și implicării civice în rândul copiilor – o adevărată lecție de suflet, care cultivă valori esențiale încă din primii ani de viață.

„Împreună am dăruit mai mult decât alimente – am oferit zâmbete, emoție și speranță. Fiecare gest a fost o rază de lumină pentru copiii care au nevoie de noi”, a transmis cu emoție prof. Popescu Ramona-Ștefania, coordonatoarea proiectului, cunoscută pentru implicarea sa constantă, an de an, în activități dedicate sprijinirii celor vulnerabili. Prin devotamentul său, educația devine puntea care unește inimi și creează o comunitate mai caldă și mai solidară.

Directoarea Burci Elena Claudia a transmis un mesaj de recunoștință părinților care s-au implicat cu generozitate în această acțiune: „Le mulțumim părinților care, an de an, răspund cu sufletul deschis inițiativelor noastre. Implicarea lor este esențială în formarea unor copii empatici, solidari și deschiși către bine.”