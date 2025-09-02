spot_img
29.7 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 2, 2025
Altele
    AcasăSocialGorjul are bursieri DAR, la București
    Social

    Gorjul are bursieri DAR, la București

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    26

    Bursele DAR sunt organizate și susținute de către Hope and Homes for Children Romania cu sprijinul unor sponsori generoși. „Anual acesta, la fel ca și în anii trecuți, o parte dintre bursieri sunt din județul Gorj. Felicitări organizatorilor și mulțumim pentru implicare și susținere”, a transmis liderul sindical din DGASPC Gorj, Sorin Torop. Cei 27 de bursieri au ajuns la București și și-au deschis sufletul către 4 zile de aventuri, inspirație și prietenii noi.

    „Ieri am avut-o alături de noi pe Ana Baniciu, care le-a amintit că pasiunea e motorul vieții, nu doar al profesiei. Ana a fost pentru bursieri model de artist vertical și om bun. De la medicii reprezentanți ai Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania au învățat despre igiena orală. Apoi am explorat împreună povești misterioase la escape room și am încheiat ziua cu multă veselie la bowling”, au transmis organizatorii.

    „Eu am ajuns pentru prima dată la bowling și mi-a plăcut cel mai mult”, ne-a spus cu zâmbetul larg unul dintre bursieri. „Suntem cu inima plină și adrenalina la cote înalte. Abia așteptăm zilele ce urmează”, a spus un altul.

     

     

    Articolul precedent
    Peste 200 de copii din familii cu venituri modeste au primit ghiozdane și rechizite de la Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu
    Articolul următor
    O profesoară de arhitectură de la o universitate din Japonia, în vizită în municipiul Târgu Jiu
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!