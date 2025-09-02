Peste 200 de copii din familii cu venituri modeste au primit ghiozdane și rechizite de la Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu

203 ghiozdane s-au oferit, gratuit, în această dimineață, de către Primăria Târgu Jiu, prin Direcția de Protecție Socială, copiilor proveniți din familii cu venituri mici. Beneficiarii și-au primit ghiozdanele și rechizitele la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu.

Ghiozdanele au fost achiziționate și oferite pe categorii: pentru elevii de clasa 0, pentru beneficiarii de la clasele 1-4, pentru elevii de la clasele 5-8 și pentru elevii de liceu. Toate au fost pline cu rechizitele necesare pentru noul an scolar care va începe luni.