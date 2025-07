O studentă din Târgu Jiu se luptă cu o boală gravă autoimună! Cere ajutor pentru un tratament în Germania

Duduială Andreea Alexandra, fostă elevă a Liceului de Arte din Târgu Jiu, în prezent studentă la Facultatea de Științe ale Educației, Științe Social și Psihologie suferă de o boală autoimună gravă care necesită sprijinul medicilor unei clinici din Germania. Pentru asta cere public ajutor. „Îmi este rușine că fac acest lucru, dar am nevoie de ajutorul vostru cât mai urgent. Starea mea se agravează pe zi ce trece și fac apel la voi, pentru că am ajuns într-un punct în care nu mai pot lupta singură. Sufăr de o formă severă și rară de boală autoimună tip Sjögren cu anticorpi anti-muscarinici M3 care îmi afectează nervii autonomi, adică exact acei nervi care controlează funcțiile automate ale corpului: digestie, urinare, bătăile inimii, temperatura corpului și funcția organelor. Viața mea a fost complet dată peste cap: Urinez o singură dată pe zi, deși beau lichide. Am intestinul și stomacul aproape paralizate,nu pot mânca normal și pot avea scaun doar provocat Pulsul meu este haotic uneori prea lent, alteori prea rapid. Corpul meu nu își reglează bine temperatura, uneori îmi este frig când afară sunt 30 de grade. Uneori sunt atât de extenuată încât merg ținându-mă de pereți. Am căutat răspunsuri singură, fără sprijin, ani de zile. M-am internat de nenumărate ori în spitale din România, am făcut investigații de înaltă performanță, RMN, PET-CT, analize genetice și autoimune, dar totul a fost pe banii mei. Până acum am cheltuit peste 60.000 de lei doar pentru a ajunge la un diagnostic”, susține tânăra.

O singură opțiune: Tratament in Germania

„Sistemul de sănătate românesc îmi refuză tratamentul pentru că această formă rară de boală autoimună cu afectare neurologică și anticorpi anti-muscarinici M3 nu este recunoscută oficial ca indicație pentru imunoglobuline, deși în alte țări se tratează standard. Deși am toate investigațiile necesare, nu există protocoale clare pentru cazuri rare și complexe ca al meu. Așa că, dacă nu pot plăti în privat, nu primesc nimic. Singura opțiune medicală reală care îmi poate salva viața este tratamentul cu imunoglobuline intravenoase (IVIG) și Rituximap in Germania . Acesta este răspunsul pe care l-am primit pe mail din Germania de la medicul care mă poate trata. Costul total al tratamentului cu imunoglobuline ar fi de aproximativ 14.000 € pentru doza inițială, apoi câte 7.500 € lunar pentru întreținere, ceea ce înseamnă în jur de 29.000 € în primele 3 luni și costul medicamentului Rituximap este 4.000 de euro. Nu mai am resurse. Am făcut tot ce a ținut de mine. Acum vă cer ajutorul. Orice donație contează.Dacă nu poți dona, te rog distribuie această postare poate ajunge la cineva care poate ajuta”, a completat Andreea.

Cei care pot și vor să o ajute pot depune orice sumă de bani în:

Cont BRD

Nume titular: Duduiala Andreea-Alexandra

Cont: RO10 BRDE 200S V580 6759 2000

Cont SaltBank

Nume titular: Andreea Alexandra Duduială

Cont: RO85ROIN4021YTEIF7U54N4A

Cont Revolut

Nume titular: Andreea-Alexandra Duduiala

Cont:RO03 REVO 0000 1716 6663 6279

Revtag: @andreealexandra97