Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a reușit să obțină o nouă victorie în Liga 1

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a reușit să se impună duminică, 4 mai, în deplasare, cu CSU ASE București, scor 81-61. Partida a contat pentru etapa a 8-a din Grupa 1 a Ligii 1 de Baschet Masculin. Kaleb Higgins a fost cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu, cu 29 de puncte.

Baschetbaliștii lui Giannis Damalis s-au impus în 3 dintre cele 4 secvențe ale partidei. Doar în sfertul 2 au reușit gazdele să emită pretenții. În rest, Higgins și colegii săi au dominat meciul.

CSM Târgu Jiu a fost echipa care a dat tonul în Arena de Baschet din București, cu un run de 9-0!

Kaleb Higgins a fost cel mai bun om de pe teren. Americanul a terminat meciul cu 29 de puncte, 4 recuperări și 6 pase decisive. A fost urmat de celălalt american al echipei, Khydarius Smith, care a terminat partida în double-double. Smith a totalizat 12 puncte, 10 recuperări și 2 pase decisive. Andrei Bărăgan a încheiat cu 9 puncte, 3 recuperări și 6 asisturi. Alexandru Berca a terminat și el meciul cu 9 puncte, dar și 3 recuperări și o pasă decisivă. Ștefan Mâinea a terminat meciul cu 6 puncte, dar a excelat la capitolul recuperări, cu 11 mingi recuperate. Mâinea a avut și o pasă decisivă. Luca Cârstea a terminat cu 6 puncte, 5 recuperări și 2 pase decisive. Modibo Diaby a terminat meicul cu 2 puncte, dar și 9 recuperări. Adrian Vaida a avut și el 2 puncte și o recuperare, în timp ce Stephanos Ciriperu a contribuit cu 1 punct și o recuperare.

„Vrem să felicităm jucătorii pentru victorie“

Răzvan Bratoloveanu, antrenor secund CSM Târgu Jiu, a spus că jucătorii au dat totul pentru obținerea victoriei: „În primul rând vrem să felicităm jucătorii pentru victorie. Toată lumea care a intrat astăzi pe parchet a dat totul pentru a obține această victorie. Ne bucurăm că am putut să oferim minute tuturor jucătorilor. Am avut câteva momente mai slabe, în special în primele 2 sferturi, dar am reușit să trecem peste acele momente. Am intrat foarte concentrați în partea a doua, iar diferența s-a văzut pe tabelă”.