Echipa de handbal CSM Târgu Jiu și-a prezentat noile achiziții

Secția de handbal a CSM Târgu Jiu și-a prezentat noile achiziții din această vară, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi la Sala Sporturilor din Târgu Jiu.

Anastasija Babovic (portar), Jessica Romina Vargas Ferreira (portar), și Sarah Darie (pivot) au fost prezente în fața jurnaliștilor, alături de directorul clubului, Robert Bălăeț, și Dan Ilieș, șef serviciu în cadrul CSM Târgu Jiu și coordonator al secției de handbal a CSM Târgu Jiu, două dintre ele, Anastasija Babovic și Jessica Ferreira, componente ale naționalelor țărilor din care provin, Muntenegru, respectiv Portugalia, evoluează pe postul de portar, în timp ce a treia jucătoare transferată, Sarah Darie, fostă componentă a naționalei de tineret a României, evoluează pe postul de pivot. Sarah Darie și Jessica Ferreira au evoluat sezonul trecut în prima ligă din Ungaria, la Bekescsabai NKSE, în timp ce Anastasija Babovic a jucat sezonul trecut la CSM Iași.

Dan Ilieș, șef serviciu în cadrul CSM Târgu Jiu a început conferința de presă prin a le mulțumi jucătoarelor care au evoluat la CSM Târgu Jiu sezonul trecut, dar care nu se mai regăsesc în lotul pentru noua ediție de campionat.

„Îmi doresc să joc cât mai mult“

Pivotul Sarah Darie. Născută la Galați, Sarah a mai evoluat în Liga Florilor pentru CS Dacia Mioveni și Măgura Cisnădie, dar și în prima ligă din Ungaria, la Bekescsabai NKSE. Noul pivot al CSM Târgu Jiu are 23 de ani și este convinsă că CSM Târgu Jiu poate face o figură frumoasă în noul sezon: „Am ales Târgu Jiu pentru că deși este un club mic, are ambiții foarte mari și cred c-o să putem face o figură frumoasă în Liga Florilor. Pe plan personal, îmi doresc să joc cât mai mult, să avem rezultate frumoase, să-mi aduc aportul la echipă cât mai bine și să fiu sănătoasă”, a spus Sarah Darie.

Goalkeeper-ul muntenegrean Anastasija Babovic, jucătoare familiarizată și ea cu Liga Florilor, este portarul naționalei Muntenegrului, care a mai jucat în România pentru SCM U Craiova, Gloria Bistrița și CSM Iași.

„Sunt foarte fericită că am oportunitatea să joc pentru Târgu Jiu și sper să dau tot ce-am mai bun pentru club și împreună să realizăm lucruri bune și să câștigăm cât mai multe meciuri. Cred că putem să obținem o clasare bună în Liga Florilor. Am auzit că toată lumea muncește bine aici și sunt convinsă că-mi pot îmbunătăți calitățile de portar.

Orașul este foarte drăguț, îmi place România și sunt aproape de casă”, a spus Anastasija Babovic, CSM Târgu Jiu.