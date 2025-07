Extrema Luca Ștefan Cârstea și-a prelungit înțelegerea cu echipa de baschet CSM Târgu Jiu

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu va conta și în sezonul 2025-2026 pe serviciile lui Luca Ștefan Cârstea. Reprezentanții secției de baschet și Luca Cârstea s-au înțeles pentru prelungirea contractului. Jucătorul de 21 de ani, care joacă pe postul de extremă, va evolua cu CSM Târgu Jiu și în Liga Națională de Baschet Masculin.

CSM Târgu Jiu va conta și în viitoarea ediție de campionat pe tânărul baschetbalist, care a încheiat sezonul trecut cu o medie de 8,7 puncte, 4,5 recuperări și 2 pase decisive. Luca a terminat sezonul trecut în Top 5 cei mai buni marcatori de la CSM Târgu Jiu.

Născut pe 7 februarie 2004, la București, Luca evoluează pe postul de extremă și este la CSM din vara anului 2024. La nivel de seniori a mai evoluat pentru Dinamo București și CSM Focșani. Luca a fost component al Naționalelor României Under 18 și Under 20. În 2024, Luca a jucat pentru Naționala U20 a României la Campionatul European, divizia valorică B. Naționala de baschet masculin tineret a României, cu Luca Cârstea în componență, a câștigat finala Campionatul European, divizia valorică B. Luca a fost unul dintre jucătorii care a contribuit decisiv la câștigarea titlului de către naționala U20 a României. În acest moment, Luca Cârstea se află din nou sub tricolor.

Extrema CSM Târgu Jiu evoluează cu echipa națională universitară de baschet masculin a României la Jocurile Mondiale Universitare de vară, organizate de FISU – Federația Internațională a Sportului Universitar, în regiunea Rhine-Ruhr/Germania. Competiția reunește cei mai buni sportivi studenți din întreaga lume.

„Sperăm să obținem cât mai multe victorii“

Luca Ștefan Cârstea a spus, într-un interviu pentru site-ul clubului, că speră să obțină cât mai multe victorii cu CSM Târgu Jiu în noul sezon: „A fost un sezon bun, cu multe echipe tari la acest nivel, cu multe surprize. Pot spune că a fost un sezon interesant, fiind pentru prima dată în liga secundă când am întâlnit foarte mulți jucători tineri, de mare perspectivă pentru baschetul românesc.

Mă bucur că îmi pot continua munca începută la Liga 1 alături de CSM Târgu Jiu, acum la un alt nivel, în prima liga a României. Este un pas important pentru formația noastră, iar eu îmi doresc în primul rând să ajut echipa să facă un sezon cât mai bun. Pe plan personal îmi doresc să fiu sănătos și voi începe sezonul cu gândul să îmi îmbunătățesc jocul, să dau totul totul pentru echipă.

Ne așteaptă un sezon dificil. Cu siguranță acest sezon va fi unul greu, pentru că noi, față de alte grupări din Liga Națională, vom avea o echipă tânără, cu mai puțini jucători străini, dar vom face tot posibilul și vom lupta pentru un loc cât mai bun. Ne așteaptă un sezon greu, dar noi sperăm să obținem cât mai multe victorii. Fac de pe acum un apel la suporterii gorjeni și toți iubitorii de baschet să vină să ne susțină în viitorul sezon“, a spus