Play-off în Liga a 4-a de fotbal

Asociația Județeană de Fotbal a decis noua structură a Ligii a IV-a, în sezonul 2025-2026. Astfel, echipele participante vor juca tur și retur, după care urmează play-off, iar, la final, va fi stabilită echipa care va juca meciul de baraj pentru promovarea în Liga a III-a.

„La sediul AJF Gorj a avut loc întâlnirea cu reprezentanții echipelor care vor participa în viitorul sezon al Ligii a 4 a, care va avea la start 13 echipe. Ca urmare a discuțiilor purtate între conducerea AJF Gorj și delegații cluburilor s-au hotărât următoarele:

– sezonul 2025-2026 va avea programată prima etapă în data de 6 septembrie;

– se va juca în prima fază un sezon regular, tur- retur( toamnă- primăvară), după care se va disputa un play- off, la care vor participa primele patru echipe clasate la finalul sezonului regular, care îndeplinesc condițiile de participare la barajul pentru promovarea în Liga3( participă cu minim două echipe de juniori în campionatele județene și au depus dosarul pentru a primi clasificarea BRONZE, din partea FRF). Echipele vor intra în play- off cu punctele acumulate în sezonul regular. Câștigătoarea play- off- ului va fi desemnată câștigătoare și va reprezenta județul la barajul de promovare în Liga 3;

– echipele vor fi obligate să joace pe tot parcursul meciului cu un jucător născut după 1 ianuarie 2005.

Cluburile care vor participa în viitorul sezon:

CSC Negomir

CSO Tismana

CS Internațional Bălești

CSO Turceni

CS Minerul Motru 2008

CS Jiul Rovinari 2016

CS Minerul Mătăsari

CS Petrolul Stoina

FC Petrolul Țicleni

CS Petrolul Bustuchin

CS Vulturii 2 Fărcășești

AS Dinamic Club Jupânești

CS Parângul Bumbești Jiu“, au transmis reprezentanții Asociației Județene de Fotbal.