Primul transfer la echipa de baschet CSM Târgu Jiu, care a promovat în prima ligă

Secția de baschet a CSM Târgu Jiu a început campania de transferuri pentru viitorul sezon competițional, în care echipa va evolua în Liga Națională de Baschet Masculin.

Ștefan Gribinic, jucător de poziția a 3-a, este primul transfer făcut de echipa de baschet. Acesta are la activ șase sezoane în Liga Națională, toate în tricoul celor de la CSM Constanța. Constănțeanul este în acest moment la lotul național universitar al României, cu care va participa la Jocurile Mondiale Universitare FISU din Germania. El a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru sezonul 2025-2026.

Stefan Gribinic s-a născut pe 9 iulie 2002, la Constanța. A început baschetul în 2013, în orașul de la malul mării, la CS Phoenix Constanța. După aproape 3 ani de juniorat la Phoenix Constanța, Ștefan a plecat în Turcia, unde a evoluat pentru juniorii echipei Mersin Barbaros. Cu echipa din Turcia a câștigat campionatul pe partea asiatică, în 2016, după care a revenit acasă, la Constanța, pentru a continua junioratul la CSS 1 Athletic Constanța. Din 2018 a început să se antreneze cu echipa de seniori, iar ulterior, în 2019 a fost cooptat în lotul de Liga Națională, an în care și-a făcut debutul la seniori cu BC Athletic/CSM Constanța, unde a activat până în luna iunie a acestui an. Gribinic are la activ șase sezoane în Liga Națională, toate în echipamentul clubului de la malul mării. La nivel de seniori, Gribinic are două participări consecutive în semifinale Cupei României, în 2023 și 2024. Sezonul trecut, constănțeanul a fost utilizat în 37 de meciuri în campionat și a înregistrat medii de 5.7 puncte, 2.5 recuperări și 0.8 pase decisive. La capitolul procentaje, Gribinic a avut 45.6% din interiorul arcului de cerc, 30.8% de la distanță și 67.5% de la linia de fault. Gribinic și-a făcut debutul în cupele europene în sezonul recent încheiat, în FIBA Europe Cup, competiție în care CSM Constanța a încheiat faza grupelor fără victorie. El a evoluat în 8 partide, reușind medii de 5.4 puncte și 1.8 recuperări pe meci.

Gribinic se desparte de CSM Constanța după 135 de apariții în toate competițiile și își va continua cariera la CSM Târgu Jiu. La puțin timp după semnarea contractului am stat de vorbă cu Ștefan, care ne-a spus ce l-a determinat să aleagă CSM Târgu Jiu, ce obiective are pentru noul sezon și ce mesaj are pentru suporterii gorjeni.

„Este locul potrivit pentru a face un pas înainte“

Noul pivot a acordat un interviu pentru site-ul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu.

„A fost o decizie pe care am luat-o după ce am analizat atent oportunitățile pe care le-am primit în acest moment al carierei. CSM Târgu Jiu mi-a oferit un proiect serios, în care am simțit că pot avea un rol important și pot să contribui la dezvoltarea echipei. Am discutat cu oamenii din club, am simțit încredere din partea lor și asta a contat enorm. Cred că este locul potrivit pentru a face un pas înainte.

⁠Vin cu gânduri pozitive și cu dorința de a ajuta echipa să își atingă obiectivele. Îmi doresc să fim o echipă unită, competitivă și să oferim suporterilor meciuri spectaculoase. Personal, vreau să-mi ridic nivelul de joc și să evoluez cât mai bine alături de colegii mei.

În primul rând îmi doresc să fiu sănătos, cred că astă este cel mai important lucru, să am un sezon constant și să ajut echipa, atât ofensiv, cât și defensiv. Vreau să contribui la fiecare victorie, să mă dezvolt ca jucător și să ajut la creșterea imaginii clubului în Liga Națională. Iar la nivel de echipă, să urcăm cât mai sus în clasament“, a spus Ștefan Gribnic.