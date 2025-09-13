Victorie la Mediaș pentru CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a înregistrat vineri, 12 septembrie, o nouă victorie în Liga a 3-a. Gorjenii s-au impus în deplasare, pe terenul ardelenilor de la ACS Mediaș, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bebeto Lupuleț, în minutul 9. Partida a contat pentru etapa a 3-a din Seria a 6-a.

Fotbaliștii lui Mario Găman au spart gheața și în deplasare. După victoria cu 5-2 de pe teren propriu, cu Viitorul Dăești, fotbaliștii lui Mario Găman au bifat și prima victorie în deplasare. Băieții lui Găman au trecut cu 1-0 de ACS Mediaș. Este a doua victorie la rând pentru CSM Târgu Jiu, la capătul unui meci intens disputat, câștigat pe deplin meritat de băieții lui Mario Găman. O victorie extrem de importantă, obținută pe terenul unei ehipe cu pretenții la play-off în această serie. Un succes menit să aducă și mai multă încredere și optimism în tabăra gorjeană.

CSM Târgu Jiu a început partida cu următorul ”11”: Alexandru Oprița – Lucian Marina, Flavius Dumbrăvean, Robert Stancu, Alexandru Lăpădat – Bogdan Brășfăleanu, Albert Filip, Nicholas Geană, Adrian Cărămidaru, Adelin Pîrcălabu(cpt.) – Bebeto Lupuleț. Rezerve: Alexandru Șocu, Marius Miruță, Fabian Bărănescu, Sebastian Popescu, Tudor Pătrășcoiu, Mario Lupulescu, Teodor Chirițoiu, Marian Habet, Gabriel Dodoi.

Meciul de la Mediaș a început în forță, cu ocazii de ambele părți. Prima șansă au avut-o gazdele în minutul 4. Gorjenii au replicat imediat prin Albert Filip, care a primit o pasă bună de la Bebeto Lupuleț. În minutul 8, aceeași Albert Filip și Bebeto Lupuleț au combinat bine în preajma careului gazdelor, Albert a centrat bine, iar Adrian Cărămidaru a reluat puțin pe lângă poarta gazdelor. Cele două acțiuni au anunțat golul gorjenilor, care a venit în minutul 9. Gorjenii au rămas în preajma careului ardelenilor, iar presiunea a dat roade. Mingea a ajuns la Adrian Cărămidaru, care l-a servit excelent pe Bebeto Lupuleț. Atacantul CSM-ului și-a făcut datoria și a marcat golul care a adus, la final, victoria echipei din Târgu Jiu. În minutul 14, Robert Stancu a fost la locul potrivit și a salvat o situație dificilă. Gorjenii nu au rămas datori și Bebeto Lupuleț a trecut pe lângă gol în minutul 20. După startul furibund de meci, partida s-a mai liniștit puțin din punct de vedere al ocaziilor. Astfel, prima parte s-a terminat cu avatajul minim al gorjenilor, 1-0, grație golului reușit de Bebeto.

Gorjenii au revenit pe gazon hotărâți să își păstreze avantajul de pe tabelă. Primele modificări în echipa naostră au survenit în minutul 59, atunci când Nicholas Geană și Albert Cărămidaru au părăsit terenul. În locul lor au intrat Marius Miruță și Tudor Pătrășcoiu. În minutul 64, gazdele au avut o mare oportunitate, dar Alexandru Oprița a fost la post și a păstrat intact avantajul de pe tabelă. În minutul 79, Teodor Chirițoiu l-a înlocuit pe căpitanul Adelin Pîrcălabu, iar pe final de meci, Mario Lupulescu a intrat în locul lui Albert Filip. S-a terminat 1-0 pentru CSM Târgu Jiu. Mario Găman și-a felicitat jucătorii pentru modul în care au luptat pentru cele 3 puncte, extrem de importante în clasamentul seriei.

„Victorie la Mediaș pentru CSM Târgu Jiu, într-un meci dificil, cu un adversar redutabil și cu un arbitraj potrivnic. Fotbaliștii noștri au reușit să marcheze la debutul partidei și să păstreze scorul până la final. Să nu uităm că sunt jucători foarte tineri, pregătiți aici de antrenori foarte buni. CSM este o rampă de lansare pentru tinerii talentați și demonstrează că face față oricăror încercări. Felicitări jucătorilor, felicitări antrenorului Mario Găman, dar și conducerii clubului! Hai, CSM!”, a transmis și primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.