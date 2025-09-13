spot_img
    Accident pe Transalpina, o persoană în stop cardio-respirator

    Un SUV și un camion s-au lovit, în această dimineață, pe Transalpina. Evenimentul a avut loc pe tronsonul Sebeș-Șugag, la Căpâlna, două victime au fost înregistrate în accident iar traficul rutier a fost blocat, a anunțat IPJ Alba.

    O femeie de circa 50 de ani a fost scoasă din autoturism și predată echipajului SMURD. Un bărbat, de aproximativ 50 de ani, ce se afla în stop cardio-respirator, a fost de preluat de către ambulanța SAJ. Prezenta semne vitale, dar era în continuare în stare de inconștiență – ISU Alba. Cele două persoane se aflau în autoturism (SUV), în momentul acccidentului. Cele două autovehicule implicate în accident sunt înmatriculate în județul Alba.

