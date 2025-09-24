2025, an profitabil pentru Parcul Industrial Gorj

Parcul Industrial Gorj va incheia anul pe profit. O spun oficialii de la Consiliul Județean Gorj care afirmă că toată spațiile disponibile (ateliere de producție și terenuri) au fost contractate.

Parcul Industrial Gorj promite să devină un adevărat incubator de afaceri de interes pentru marii operatori economici prin proiectele de investiții. Demersurile pe care le derulează împreună cu autoritatea publică județeană pentru dezvoltarea unui nou punct de lucru din comuna Bălești, pe o suprafață de 10,4 ha, pentru care a fost obținut, deja, titlul de parc operațional a atras ca un magnet investitorii.



Astfel, minim 500 de locuri de muncă sunt asigurate prin cei 22 operatori economici aflați în relații contractuale cu S.C. Parc Industrial Sadu S.A., unitate economică sub autoritatea Consiliului Județean Gorj. Prin investițiile realizate de Consiliul Județean Gorj la Parcul Industrial Gorj- punct de lucru Bumbești Jiu s-a creat o serie de facilități pentru desfășurarea activității de producție:

energie electrică la un preț extrem de atractiv prin construirea și punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice cu o putere instalată de 375 kWh;

rețele de apă și canalizare;

drumuri de acces și de incintă modernizate; scutiri de taxe și impozite pe teren și clădiri, transmit oficialii Consiliului Județean Gorj.