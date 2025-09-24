Percheziții în Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei. Firme-paravan, folosite pentru ride-sharing ilegal

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș au desfășurat joi, 16 percheziții domiciliare în județele Timiș și Gorj, dar și la sediile unor societăți comerciale suspectate că ar fi acționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane. Acțiunea are loc într-un dosar penal de evaziune fiscală, aflat sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Potrivit IPJ Timiș, prejudiciul estimat în acest moment depășește 2,8 milioane de lei, faptele fiind investigate pentru perioada 2022 – 2025.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că firmele vizate ar fi acţionat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing). Acestea ar fi fost constituite şi administrate prin mecanisme frauduloase, folosind persoane interpuse, societăţi-paravan sau entităţi comerciale de tip ‘fantomă’”, se precizează în comunicatul poliției.

Conform anchetatorilor, firmele respective înregistrau șoferi pe platformele de ride-sharing, activitatea desfășurându-se în afara cadrului legal. Șoferii erau atrași prin promisiunea unor câștiguri mai mari, însă lucrau fără contracte de muncă, fiind plătiți „la negru”. Veniturile nu erau declarate sau erau raportate parțial, pentru a evita plata contribuțiilor fiscale.

De asemenea, pentru obținerea autorizațiilor de la Autoritatea Rutieră Română, șoferii ar fi fost implicați în contracte de comodat sau vânzări fictive de autoturisme, acestea fiind ulterior înregistrate pe platformele digitale. Banii încasați erau retrași și folosiți pentru cheltuieli personale ori investiții cu aparență legală.

Pentru a ascunde beneficiarii reali, administratorii societăților erau schimbați frecvent, iar firmele care nu mai puteau fi folosite erau radiate cu sprijinul unor contabili, susțin anchetatorii.

Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.