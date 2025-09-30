5 destinații naturale de vis din Gorj pe care turiștii străini încep să le descopere

Județul Gorj atrage tot mai mulți turiști străini, care vin în special pentru a vedea operele lui Constantin Brâncuși, dar descoperă și alte locuri despre care povestesc cu admirație rudelor și prietenilor, o dată întorși acasă.

Dincolo de atracțiile turistice făurite de mâna omului, printre care se numără și vestita șosea Transalpina, natura a fost foarte generoasă cu acest ținut, luând forme și înfățișări de o frumusețe rară.

Iată doar 5 destinații naturale de vis din Gorj pe care turiștii străini încep să le viziteze:

Peștera Polovragi

Cunoscută că adăpost al lui Zamolxis, peștera Polovragi se întinde pe aproximativ 800 de metri. În ea se găsesc numeroase simboluri sau elemente specifice perioadei geto-dacice.

Se spune că vracii din acea perioada foloseau o plantă numită polovraga pentru a prepara amestecuri de tămăduiau diverse boli. Temperatura în peșteră este constantă pe tot timpul anului, de 8-9 grade. Așadar, este un mediu ideal pentru cei care vor să fugă de caniculă vara, iar iarna oferă senzații termice mai plăcute decât cele de afară. Apropo de exterior, în vecinătate se află Mănăstirea Polovragi, precum și Pădurea Polovragi, în care se pot face drumeții.

Peștera Muierii

Este una dintre cele mai vizitate peșteri din România, fiind prima electrificată din întreaga țară. Este situată în comuna Baia de Fier, are o lungime de aproximativ 3.600 de metri și este dispusă în 4 niveluri.

La nivelul inferior este o rezervație speologică, iar la cel superior, aflat la 40 de metri înălțime, se află galeria amenajată pentru turiști. Cele mai importante atracții din interior sunt Domul Mic, unde trăiește o colonie de lilieci, Sala Altarului, Valul Altarului, Amvonul, Candelabrul Mare și Stânga Însângerată.

În Sala Minunilor sunt mai multe bazine mici cu apă, înconjurate de stalactite și stalagmite în forme de lumânări.

Cheile Oltețului

Cheile Oltețului, din comuna Polovragi, au fost formate de râul Olteț care de-a lungul vremii a săpat între Munții Căpățânii și Munții Parâng. Cheile au o lungime de peste doi kilometri și sunt foarte înguste și înalte, având porțiuni cu pereți calcaroși abrupți pe care se poate face alpinism și porțiuni cu vegetație, unde pot fi observate peste 400 de specii de plante. Se poate coborî până la nivelul apei după al doilea pod.

În zonă este și rezervația cu același nume, care se întinde pe aproximativ 150 de hectare. Toamna, frunzele copacilor de acolo sunt „pictate" în zeci de nuanțe, reprezentând o adevărată încântare pentru ochi.

Cheile Sohodolului

Aflate la limita nordică a județului Gorj cu județul Hunedoara, Cheile Sohodolului se întind pe 12 kilometri în Munții Vâlcan, la nord de satul Runcu.

Drumul de acces este bine amenajat și poate fi parcurs cu mașina, cu bicicleta sau pe jos. Rezervația naturală se întinde pe o suprafață de 350 hectare și a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, fiind o zonă de chei săpate în calcare cretacice de apele pârâului Sohodol, cu forme diversificate de relief (doline, canioane, lapiezuri, avene, peșteri, abrupruri stâncoase), cu floră și faună specifică Meridionalilor.

Întreaga zonă a Văii Sohodolului este o foarte admirată rezervație floristică, care adăpostește numeroase de specii de plante, unele dintre ele fiind o raritate în flora României.

Cheile Gilortului

Cheile Gilortului se află în apropiere de orașul Novaci, intrarea făcându-se printr-un drum forestier care la un moment dat se blochează din cauza copacilor doborâți de furtuni. Turiștii pot admira cascadele spectaculoase create de râul Gilort, de-a lungul pădurilor de foioase si de brad.

Aceste chei s-au format prin eroziunea calcarului de către apele râului, în urma căreia au rezultat pereți verticali și formațiuni stâncoase impresionante. Traseul este nemarcat, dar este intuitiv și nu are un grad ridicat de dificultate. Se merge pe drumul forestier paralel cu râul Gilort.

Peisajele „instagramabile” și diversitatea naturală fac și din acest loc o atracție deosebită pentru turiștii care ajung în județul Gorj.