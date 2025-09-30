spot_img
    Liberalul Petrescu, fiul fostului senator, a demisionat din CL Motru! Nu mai suporta presiunile

    Consilierul liberal din Motru, Bogdan Adrian Petrescu, a demisionat astăzi din Consiliul Local Motru. Alesul liberal a motivat că nu mai suportă presiunile puse pe votul său de către organizația locală liberală. Petrescu era obligat să voteze așa cum dorea conducerea filialei chiar dacă alesul a înțeles că proiectele erau unele în beneficiul localității și, de cele mai multe ori, a votat diferit față de proprii săi colegi.

    Astfel la un an după ce și-a început activitatea în CL Motru, fiul fostului senator Ilie Petrescu a pus punct activității sale în CL Motru și, cu siguranță, și în PNL. Inițial, Bogdan Petrescu, antreprenor local, a făcut parte din AUR dar a părăsit partidul pentru PNL, o mișcare făcută, se vehicula, la cererea tatălui său care a încercat să îi ghideze cariera politică.

    Demisia lui Bogdan Petrescu a fost confirmată de conducerea Primăriei Motru.

