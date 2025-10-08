Locuri de muncă pentru tinerii absolvenți

În vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, AJOFM Gorj va organiza în data de 10 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, în Târgu-Jiu, la parterul clădirii din Campusul Studenţesc Debarcader al Universităţii Constantin Brâncuşi, din str Tineretului nr 4, „ BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVEN IȚ “.

Până la această dată au fost contactați în vederea participării la bursă 100 agenți economici, au confirmat participarea doar 40 angajatori, fiind oferite 517 locuri de muncă pentru diverse meserii: lucrător gestionar, tâmplar, lucrător comercial, lăcătuş mecanic, agent de securitate, coafor, manichiurist, muncitor necalificat, bucătar, ospătar, cameristă, electrician, operator calculator, agent vânzări, croitor, strungar, stivuitorist, mecanic auto, șofer, etc, iar pentru absolvenții de studii superioare sunt până în prezent 13 locuri de muncă vacante ca și economist, programator, asistent manager, receptioner hotel, inginer productie, inginer constructii, referent resurse umane, logistian, inginer mecanic etc.

Reamintim că atât tinerii absolvenți în căutarea unui loc de muncă care se angajează cu normă întreagă în perioada în care sunt înregistraţi la AJOFM Gorj, cât şi angajatorii care au locuri de muncă disponibile pot beneficia de sprijin financiar oferit în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”, transmite AJOFM Gorj.