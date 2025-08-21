spot_img
31.8 C
Târgu Jiu
joi, august 21, 2025
Altele
    AcasăActualitateAlimentarea cu gaze a centralei Turceni, proiect de importanță națională
    Actualitate

    Alimentarea cu gaze a centralei Turceni, proiect de importanță națională

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    0

    Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care investiția „Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești” este declarată proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Scopul acestei modernizări este asigurarea unei alimentări stabile pentru noile centrale electrice pe gaze, între care și centrala de la Turceni, un obiectiv de interes strategic pentru județul Gorj.

    Investiția presupune instalarea unor unități suplimentare de comprimare la stațiile Podișor și Bibești, ceea ce va crește capacitatea de transport a gazelor naturale în Sistemul Național de Transport. Potrivit Ministerului Energiei, această modernizare va garanta aprovizionarea constantă cu gaze a centralelor de la Mintia, Ișalnița și Turceni, precum și a altor consumatori industriali și autorități locale din regiune.

    Proiectul vine în contextul dezvoltării celor trei mari centrale pe gaze, considerate piloni ai tranziției energetice. Dacă Mintia este cea mai avansată, cu o capacitate instalată de 1.200 MW și un consum estimat de 2 miliarde mc/an, centrala de la Turceni va avea o capacitate de 475 MW și va reprezenta, alături de cea de la Ișalnița (850 MW), un pas esențial în diversificarea surselor de producere a energiei electrice.

    Pentru Gorj, investiția are o importanță aparte: centrala de la Turceni este proiectată să asigure continuitatea producției energetice în una dintre cele mai mari platforme electroenergetice din țară, aflate într-un proces de tranziție de la cărbune la gaze naturale. Implementarea acestei unități va contribui la securitatea energetică a României și la păstrarea locurilor de muncă în zonă, dar și la reducerea emisiilor poluante.

    Oficialii susțin că extinderea infrastructurii de transport gaze va spori fiabilitatea sistemului, va stabiliza fluxurile energetice și va stimula dezvoltarea industrială, transformând Turceniul într-un punct cheie al noii strategii energetice naționale.

    Articolul precedent
    Un târgujian a tăiat cauciucurile la două mașini! A fost reținut pentru distrugere
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    error: Content is protected !!