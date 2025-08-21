Alimentarea cu gaze a centralei Turceni, proiect de importanță națională

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care investiția „Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești” este declarată proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Scopul acestei modernizări este asigurarea unei alimentări stabile pentru noile centrale electrice pe gaze, între care și centrala de la Turceni, un obiectiv de interes strategic pentru județul Gorj.

Investiția presupune instalarea unor unități suplimentare de comprimare la stațiile Podișor și Bibești, ceea ce va crește capacitatea de transport a gazelor naturale în Sistemul Național de Transport. Potrivit Ministerului Energiei, această modernizare va garanta aprovizionarea constantă cu gaze a centralelor de la Mintia, Ișalnița și Turceni, precum și a altor consumatori industriali și autorități locale din regiune.

Proiectul vine în contextul dezvoltării celor trei mari centrale pe gaze, considerate piloni ai tranziției energetice. Dacă Mintia este cea mai avansată, cu o capacitate instalată de 1.200 MW și un consum estimat de 2 miliarde mc/an, centrala de la Turceni va avea o capacitate de 475 MW și va reprezenta, alături de cea de la Ișalnița (850 MW), un pas esențial în diversificarea surselor de producere a energiei electrice.

Pentru Gorj, investiția are o importanță aparte: centrala de la Turceni este proiectată să asigure continuitatea producției energetice în una dintre cele mai mari platforme electroenergetice din țară, aflate într-un proces de tranziție de la cărbune la gaze naturale. Implementarea acestei unități va contribui la securitatea energetică a României și la păstrarea locurilor de muncă în zonă, dar și la reducerea emisiilor poluante.

Oficialii susțin că extinderea infrastructurii de transport gaze va spori fiabilitatea sistemului, va stabiliza fluxurile energetice și va stimula dezvoltarea industrială, transformând Turceniul într-un punct cheie al noii strategii energetice naționale.