    Un târgujian a tăiat cauciucurile la două mașini! A fost reținut pentru distrugere
    Un târgujian a tăiat cauciucurile la două mașini! A fost reținut pentru distrugere

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    La data de 21 august 2025, polițiști din cadrul

    Biroului de Investigații Criminale Târgu Jiu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore un bărbat, de 31 de ani, din localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de distrugere, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

    În fapt, în noaptea de 14 spre 15 august a.c., bărbatul ar fi distrus prin tăiere cauciucurile a două autoturisme ce se aflau parcate pe străzile Slt. Ion Fota și 1 Decembrie 1918 din Târgu Jiu, aparținând unei femei de 66 de ani și unui bărbat de 44 de ani, din Târgu Jiu.

    În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

    În continuarea cercetărilor, polițiștii au procedat la identificarea persoanei bănuite de săvârșirea infracțiunilor, în identitatea unui bărbat, de 31 de ani, din localitate, față de care sunt continuate cercetările pentru distrugere în formă continuată.

    „Cutia Bebelușului" ajunge din nou în Gorj: peste 200 de mame vor beneficia de sprijin în primele luni de viață ale copilului
    Alimentarea cu gaze a centralei Turceni, proiect de importanță națională
