Ambrozia lovește din nou: rinite, conjunctivite și risc de astm în sezonul alergiilor

Alergia la ambrozia este o cauză importantă a rinitei alergice care nu se transmite de la o persoană la alta. „În această situație apar simptome de rinoree (secreție nazală apoasă), obstrucție nazală (nasul este înfundat), strănut și prurit nazal (mâncărime la nvelul nasului). Pot apărea și simptome de conjunctivită alergică: hiperlacrimație (ochii curg), hiperemie conjuctivală (ochii sunt roșii) și prurit ocular (mâncărime la nivelul ochilor). Sensibilizarea la ambrozia este recunoscută ca un factor de risc pentru astm. Expunerea la ambrozie se poate însoți de tuse, dispnee (lipsa aerului), dar și de urticarie (erupție cutanată).

Combinația dintre infecția virală respiratorie și sensibilizarea la alergeni crește semnificativ riscul de spitalizare“, precizează medicul specialist

Tratament În fiecare situație tratamentul este diferit. În situația unei viroze este importantă prezentarea la medicul de familie sau pediatru. Pentru confirmarea alergiei la ambrozie este importantă prezentarea la medicul alergolog care, cu ajutorul testelor cutanate prick sau analize de sânge poate stabili dacă este vorba de o alergie și poate iniția tratament corespunzător. Tratamentul rino-conjunctivitei alergice se face cu antihistaminice, spray-uri nazale cu corticosteroizi, picături oftalmice cu antihistaminic și imunoterapia care ajută la dezvoltarea toleranței la alergene, reducând sau eliminând simptomele.

„Pentru a minimiza impactul simptomelor în timpul sezonului de ambrozie este important să se evite expunerea la polenul de ambrozie, și respectiv plimbările în cursul zilei, se vor ține ferestrele și ușile închise pe timpul zilei, se va face duș și se vor schimba hainele după ce petrece timp afară, iar hainele se vor usca în interior și se va purta mască când vor fi efectuate activități în aer liber.

Tratamentul infecțiilor virale se face cu antitermice, iar în situația exacerbărilor se poate ajunge la antibiotic.

În ambele situații investigarea suplimentară prin prezentarea la medic ar putea ajuta la dezvoltarea de strategii de prevenție și de reducere a exacerbărilor“, a explicat medicul.

Dr. Simona Maria Țîrcă este medic specialist alergolog, absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, promoția 2006-2012, rezidențiatul făcându-l în București. În anul 2017 s-a angajat la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.