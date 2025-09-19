Amendă contravențională de 35.000 de lei pentru una dintre carierele din Pleșa

Inspectorii Apele Române Jiu au desfășurat o nouă acțiune de control cu rezultate concrete, în zona carierelor din Pleșa. Cu aceasta ocazie una dintre societățile prestatoare din Zona a fost amendată contravențional. Echipa de inspectori din cadrul Apele Române Jiu (Administrația Bazinală de Apă Jiu) a desfășurat o amplă acțiune de verificare în perimetrul carierei Pleșa, ca urmare a sesizărilor primite privind calitatea apei evacuate în râul Porcu. În urma constatărilor din teren, s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 35.000 lei. Societatea exploatatoare executase o groapă de 1 metru adâncime, 8 metri lungime și 6 metri lățime, în care colecta apele de pe amplasament, ulterior evacuate în cursul de apă. Intervenția inspectorilor Apele Române Jiu a fost realizată cu sprijinul colegilor din cadrul Laboratorului de Calitate a Apei și cel al Cadastrului din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj #Gorj, efectuându-se măsurători pentru verificarea respectării perimetrului autorizat, a transmis ABA Jiu.

În urma acestor verificări, alte instituții abilitate au fost informate, pentru dispunerea măsurilor complementare ce se impun. Specialiștii din cadrul Serviciului Gestiune Integrală, Resurse de Apă (GIRA) vor continua monitorizarea cursului de apă, având în vedere impactul activităților industriale, care generează cantități semnificative de praf și pot afecta mediul înconjurător.