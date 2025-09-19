spot_img
    Actualitate

    Investiții de peste 119 milioane de lei la Universitatea „Constantin Brâncuși“

    Alin Petre
    Universitatea „Constantin Brâncuși” (UCB) din Târgu Jiu a reușit să atragă investiții totale de peste 119 milioane de lei, susținute prin fonduri europene și naționale. 15 proiecte în derulare sau în curs de contractare, urmând a fi finanțate prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia.

    „Dintre acestea, cele mai multe sunt implementate în cadrul Programului Educație și Ocupare (PEO) și al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar două proiecte majore sunt propuse pentru finanțare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia (PRSVO).

    Proiectele vizează domenii esențiale pentru dezvoltarea academică și profesională a studenților, printre care:

    – facilitarea tranziției de la liceu la facultate;

    – dezvoltarea competențelor digitale și profesionale;

    – sprijin pentru studenții din grupuri vulnerabile;

    – modernizarea infrastructurii educaționale și digitale;

    – pregătirea cadrelor didactice pentru educația digitală.

    Printre cele mai importante proiecte de infrastructură cu impact major se numără:

    • Înființarea Centrului European pentru Educație Inovatoare „Constantin Brâncuși”, prin reabilitarea clădirii de pe Bulevardul Republicii, Târgu Jiu (valoare totală: 18,4 milioane lei), proiect aflat contractare;
    • Construirea unei săli de sport și a unor spații de recuperare în campusul Debarcader, un proiect de aproape 25 milioane lei, aflat în faza de contractare“, se arată într-un comunicat al UCB.

    „Ne-am asumat un parcurs al dezvoltării continue și sustenabile. Proiectele pe care le implementăm sunt dovada clară că universitatea noastră evoluează, iar studenții beneficiază de condiții tot mai bune pentru studiu și dezvoltare profesională”, a declarat rectorul UCB, prof. Univ.dr. ing Luminița Georgeta Popescu.

