Amenințare de indundații pe râul Motru și Jiu

A fost emis un mesaj Ro Alert pentru gorjeni. Potrivit informațiilor transmise este „COD PORTOCALIU pe raurile Motru si Jiu si afluenti, in perioada: 19.08, ora 07.05-12.00. Daca sunteti într-o zona inundabila, îndreptati-va spre locurile de refugiu cele mai apropiate, opriti alimentarea cu energie electrica si gaze naturale, pregatiti-va pentru o eventuala evacuare”.



