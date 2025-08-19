spot_img
    Președintele Consiliului Județean Gorj cere dialog cu Guvernul

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, solicită premierului Ilie Bolojan să poarte dialog cu factorii de răspundere din teritoriu înainte de a tăia fondurile pentru investițiile obținute prin PNRR și Anghel Saligny. La Gorj multe dintre lucrările demarate sunt într-un stadiu avansat de implementare și stoparea ar însemna o pierdere uriașă.

    „Poziția mea este fermă: proiectele finanțate prin PNRR și Anghel Saligny nu trebuie blocate, ci sprijinite. În Gorj avem investiții importante – de la proiecte de modernizare a spitalelor până la infrastructura locală (apă, canal, drumuri) – multe aflate deja într-un stadiu avansat de execuție. Orice stopare administrativă ar însemna nu doar pierderea fondurilor, ci și blocarea dezvoltării comunităților. Sunt de acord că proiectele neîncepute trebuie evaluate, însă acolo unde lucrările sunt în derulare sau licitațiile sunt aproape de final, soluția este sprijin și predictibilitate, nu frânare. Solicit un dialog real între Guvern, consiliile județene și primării, pentru ca angajamentele asumate să fie respectate, iar oamenii să beneficieze de investițiile promise”, a transmis Cosmin Mihai Popescu.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
