spot_img
15.3 C
Târgu Jiu
vineri, octombrie 17, 2025
Altele
    AcasăActualitateAngajări la fabrica de cablaje auto din Parcul Industrial de la Bumbești-Jiu:...
    Actualitate

    Angajări la fabrica de cablaje auto din Parcul Industrial de la Bumbești-Jiu: 13 posturi disponibile pentru muncitori necalificați

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    460

    Parcul Industrial din Bumbești-Jiu, județul Gorj, devine din nou un punct de atracție pentru investiții și locuri de muncă, odată cu anunțul companiei Leoni Wiring Systems Pitești SRL privind deschiderea a 13 posturi pentru muncitori necalificați.

    Compania, parte a unui grup internațional din industria componentelor electrice pentru autovehicule, oferă o șansă reală de angajare pentru persoanele fără experiență, dar dornice să înceapă o carieră în domeniul industrial. Activitatea presupune asamblarea și montarea pieselor electrice, iar criteriile minime de selecție sunt finalizarea studiilor gimnaziale, seriozitatea și implicarea la locul de muncă.

    Programul de lucru este cu normă întreagă, iar selecția candidaților se va face prin interviu direct.

    Inițial, angajările se vor face pe baza unor contracte de muncă pe perioadă determinată – două luni, cu posibilitatea prelungirii în funcție de performanțele angajaților și de nevoile operaționale ale companiei.

    Deși este vorba despre un proiect temporar, contextul economic actual din industria auto europeană — aflată într-un proces continuu de dezvoltare — oferă perspective solide pentru evoluție profesională și stabilitate pe termen lung.

    Articolul precedent
    I-au furat bicicleta din parcarea unui magazin
    Articolul următor
    Amenințat cu moartea într-o postare live
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!