Angajări la fabrica de cablaje auto din Parcul Industrial de la Bumbești-Jiu: 13 posturi disponibile pentru muncitori necalificați

Parcul Industrial din Bumbești-Jiu, județul Gorj, devine din nou un punct de atracție pentru investiții și locuri de muncă, odată cu anunțul companiei Leoni Wiring Systems Pitești SRL privind deschiderea a 13 posturi pentru muncitori necalificați.

Compania, parte a unui grup internațional din industria componentelor electrice pentru autovehicule, oferă o șansă reală de angajare pentru persoanele fără experiență, dar dornice să înceapă o carieră în domeniul industrial. Activitatea presupune asamblarea și montarea pieselor electrice, iar criteriile minime de selecție sunt finalizarea studiilor gimnaziale, seriozitatea și implicarea la locul de muncă.

Programul de lucru este cu normă întreagă, iar selecția candidaților se va face prin interviu direct.

Inițial, angajările se vor face pe baza unor contracte de muncă pe perioadă determinată – două luni, cu posibilitatea prelungirii în funcție de performanțele angajaților și de nevoile operaționale ale companiei.

Deși este vorba despre un proiect temporar, contextul economic actual din industria auto europeană — aflată într-un proces continuu de dezvoltare — oferă perspective solide pentru evoluție profesională și stabilitate pe termen lung.