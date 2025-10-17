spot_img
    Amenințat cu moartea într-o postare live

    Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de un bărbat de 60 de ani, din Târgu Jiu, cu privire la faptul că, în perioada 01-05.10.2025 a fost amenințat cu moartea prin intermediul unei postări live, pe o rețea de socializare, susținută de un bărbat de 51 de ani, din localitatea Bengești.

    În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

    A fost completat formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent pentru persoana vătămată, acesta fiind îndrumat să se adreseze instanței de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecție.
    În baza probatoriului administrat, față de bărbatul de 51 de ani, s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Gorj, fiind bănuit de săvârșirea faptei.

    Astăzi, polițiștii îl vor prezenta pe bărbat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, în vederea luării măsurilor legale”, a transmis IPJ Gorj.

