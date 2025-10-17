spot_img
    ActualitateHeadlines

    Asistentă din Ionești, condamnată definitiv la 7 ani de închisoare pentru „vaccinări la chiuvetă”

    Curtea de Apel Craiova a pronunțat, astăzi, sentința definitivă în dosarul de luare de mită și fals informatic în care este vizată asistenta medicală Florentina Uță, din comuna Ionești, județul Gorj. Femeia a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare, pedeapsă stabilită inițial de Tribunalul Gorj și menținută acum, în mare parte, de instanța de apel.

    Alături de aceasta a fost judecat și Giurcă Gheorghe Cristian, din Novaci, acuzat că ar fi intermediat faptele, aducându-i asistentei persoane dispuse să plătească pentru a figura ca vaccinate împotriva COVID-19.

    Decizia Curții de Apel Craiova

    Instanța din Craiova a modificat parțial hotărârea de fond, reducând măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 54.350 de lei, reprezentând banii confiscați de prima instanță și cheltuielile judiciare datorate statului.

    De asemenea, judecătorii au dispus ridicarea sechestrului asupra unor bunuri mobile aparținând asistentei și restituirea către aceasta a sumei de 17.166 de lei, a 4.950 de euro, precum și a altor obiecte aflate în custodia Inspectoratului de Poliție Gorj.

    Celelalte dispoziții ale sentinței penale de la Tribunalul Gorj rămân neschimbate, inclusiv condamnarea la închisoare cu executare și interdicția de a exercita profesia de asistent medical timp de cinci ani.

    Asistenta va fi încarcerată

    Florentina Uță, care în prezent lucrează ca asistent personal al unei persoane cu handicap în Ionești, va fi ridicată de la domiciliu și încarcerată la Penitenciarul Târgu Jiu pentru executarea pedepsei.

    Cazul a izbucnit în noiembrie 2021, în plină pandemie, când asistenta a fost reținută de procurori pentru implicarea într-o rețea de vaccinare fictivă anti-COVID.

    Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi eliberat certificate false de vaccinare în schimbul unor sume de bani, fără ca persoanele respective să fi fost imunizate în realitate. Procurorii au identificat 49 de acte materiale de luare de mită și fals informatic.

    În aprilie 2024, Tribunalul Gorj a pronunțat condamnarea la șapte ani de închisoare, pedeapsă care a rămas acum definitivă.

    Asistenta nu și-a recunoscut faptele nici în fața instanței de fond, nici în apel.

    Florentina Uță rămâne unul dintre primele cadre medicale din Gorj condamnate definitiv pentru „vaccinare la chiuvetă”, un fenomen investigat intens în perioada pandemiei de COVID-19.

