Varză de Telești, de cea mai bună calitate pentru murat, direct de la producător! Cristian Mischie: În jur de 2 lei kilogramul pentru un un produs cu foaie subțire

Cinsprezece tone de varză a produs Cristian Mischie la Telești, vorbim de un produs calitativ, pretabil pentru murat și cu foaia subțire. Varza cultivată este vândută direct de producător, atât la magazinul propriu, în târguri din Gorj dar, și direct în câmp, acum fiind sezonul în care acest produs are cea mai mare căutare.

Cristian Mischie, gorjeanul care s-a dedicat agricultorii la Telești, demonstrând că lubeniţa nu se face pe câmp doar la Dăbuleni iar varza de calitate nu se produce doar la Bălești, a realizat o producție excelentă de varză care are mare căutare in rândul consumatorilor. Varza de Telești e vinde acum cu un preț situat în jurul a doi lei iar cumpărătorii nu stau pe gânduri atunci când aud ca produsul nu este adus cu TIR-ul de speculanți ori angrosiști, ci poate fi testat direct in câmp, la locul facerii lui. Nu putini au fost astfel cei care au cumpărat varza din câmp de la Telesti ori direct de la magazinul agricultorilor, toți fiind mulțumiți de calitate, preţ si de provenienţa cunoscuta a legumei devenite atât de populare în Gorj.

Varza de Telesti are frunze moi și subțiri, ceea ce o face ca acest soi să fie ideal pentru rețetele de varză murată și pentru preparate tradiționale precum sarmalele, deoarece se pot împacheta ușor fără să se rupă. Se murează rapid și rezistă bine pentru perioade lungi, chiar și în condiții de temperatură mai ridicată, ceea ce o face preferată pentru conservare. Are o textură fină și o savoare autentică, specifică zonei Gorj, datorită solului și condițiilor climatice locale care favorizează creșterea acestei verze.