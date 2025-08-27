Autospecialele IPJ Gorj intră în reparații

O parte din autospecialele Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj vor intra într-un proces de reparații și întreținere, în urma constatării unor defecțiuni tehnice care pot afecta desfășurarea activităților zilnice. Pentru acest demers, au fost alocate fonduri în regim de urgență, în valoare de aproape 8.000 de lei.

Intervențiile vizează atât remedieri punctuale la componentele mecanice, cât și lucrări de întreținere menite să asigure funcționarea în condiții de siguranță a vehiculelor. Decizia are ca scop menținerea parcului auto la un nivel funcțional optim, astfel încât activitățile operative și misiunile de ordine publică să nu fie afectate.

Reparațiile vor fi efectuate în perioada următoare, în funcție de necesitățile fiecărei autospeciale. Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj subliniază importanța acestor lucrări, având în vedere rolul esențial pe care autospecialele îl au în intervențiile rapide și în asigurarea mobilității echipajelor de poliție.

Apreciază: Apreciază Încarc...