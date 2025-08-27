spot_img
    Concurs de biliard în municipiul Târgu Jiu

    Membrii Centrului de zi „Christian” din Târgu Jiu au participat și în acest an la competiția anuală de biliard, un eveniment dedicat dezvoltării abilităților, socializării și distracției. Participanții au avut ocazia să concureze, să se bucure de atmosfera prietenoasă și să creeze amintiri de neuitat.
    „Sperăm ca această competiție să le fi oferit bucuria și plăcerea unei amintiri frumoase, de neuitat. A fost un moment în care au putut să simtă în primul rând că ei contează pentru sine”, a declarat Daniel Andrei, coordonatorul Centrului „Christian”.
    Câștigătorii competiției au fost răsplătiți cu premii, iar evenimentul a evidențiat importanța incluziunii și a activităților recreative în viața membrilor centrului. Competiția a fost primită cu entuziasm, subliniind rolul comunității și al participării active în construirea unor momente de bucurie și satisfacție personală.

