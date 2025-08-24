Bărbat reținut în Baia de Fier, în arestul IPJ Gorj încălcarea ordinului de protecție

La data de 22 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat, de 57 de ani, din Baia de Fier, Gorj, cu privire la producerea unui conflict în familie.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci, care a identificat la imobilul din Baia de Fier atât pe apelant, cât și pe fosta soție a acestuia, în vârstă de 59 de ani și pe nora sa, de 25 de ani.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că împotriva bărbatului de 57 de ani se află în vigoare măsurile ordinului de protecție emis la data de 06.08.2025 de către Judecătoria Novaci, prin care s-a dispus evacuarea acestuia din imobil, obligarea de a păstra o distanță minimă de 50 de metri față de fosta soție și față de locuința acesteia și interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau orice alt mod.

De asemenea, polițiștii au stabilit că în seara de 22 august 2025, bărbatul de 57 de ani a pătruns în curtea locuinței, adresându-i femeii de 25 de ani cuvinte și expresii jignitoare.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea de către o persoană împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu, a măsurilor instituite.

În urma continuării cercetărilor și în baza probatoriului administrat în cadrul dosarului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au dispus reținerea bărbatului de 57 de ani, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Apreciază: Apreciază Încarc...