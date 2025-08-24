Campanie pentru depistarea cancerului în Gorj – etapa de la Ciuperceni, finalizată cu succes

Proiectul ABC Gorj – „Grija noastră: Să fii sănătos!”, cofinanțat din bugetul județului Gorj pentru anul 2025, a încheiat etapa de ecografii desfășurată la Ciuperceni.

Organizatorii au transmis mulțumiri pentru sprijinul acordat medicului dr. Radu Cârstoiu și asistentei medicale comunitare Ioana Dragota.

Următoarea etapă este programată pentru luni, 25 august 2025: dimineața vor fi recoltate analize medicale la Ciuperceni, iar după-amiaza va avea loc o întâlnire de informare și consiliere medicală la Negomir.

Reprezentanții proiectului transmit că programul va continua „pas cu pas, aproape de comunitate”, cu scopul de a contribui la un județ mai sănătos.

