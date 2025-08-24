Două adolescente din Târgu Jiu, reținute după ce ar fi sustras un lanțișor din aur de la gâtul unei copile de 12 ani

La data de 22 august 2025, în jurul orei 23:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, de 36 de ani, din localitate, despre faptul că în jurul orei 22:00, fiica sa, în vârstă de 12 ani, în timp ce se afla la un foișor situat pe strada 22 Decembrie 1989, din Târgu Jiu, ar fi fost abordată de alte două fete, de 16 și 19 ani, din municipiu, care i-ar fi smuls lanțul de aur pe care îl purta la gât și i-ar fi sustras o baterie externă, după care au fugit.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Au fost efectuate verificări de patrulele de siguranță publică, cele două fete de 16 și 19 ani fiind identificate în cursul nopții de 22 spre 23 august a.c., în jurul orei 02:00 pe strada Ulmului, respectiv strada Minerilor din Târgu Jiu.

Bunurile sustrase au fost recuperate de polițiști și predate aparținătorului.

În urma probatoriului administrat de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de cele două fete de 16 și 19 ani, acestea fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

Apreciază: Apreciază Încarc...