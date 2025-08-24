spot_img
22.4 C
Târgu Jiu
duminică, august 24, 2025
Altele
    AcasăActualitateDouă adolescente din Târgu Jiu, reținute după ce ar fi sustras un...
    Actualitate

    Două adolescente din Târgu Jiu, reținute după ce ar fi sustras un lanțișor din aur de la gâtul unei copile de 12 ani

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    0

    La data de 22 august 2025, în jurul orei 23:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, de 36 de ani, din localitate, despre faptul că în jurul orei 22:00, fiica sa, în vârstă de 12 ani, în timp ce se afla la un foișor situat pe strada 22 Decembrie 1989, din Târgu Jiu, ar fi fost abordată de alte două fete, de 16 și 19 ani, din municipiu, care i-ar fi smuls lanțul de aur pe care îl purta la gât și i-ar fi sustras o baterie externă, după care au fugit.
    În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.
    Au fost efectuate verificări de patrulele de siguranță publică, cele două fete de 16 și 19 ani fiind identificate în cursul nopții de 22 spre 23 august a.c., în jurul orei 02:00 pe strada Ulmului, respectiv strada Minerilor din Târgu Jiu.
    Bunurile sustrase au fost recuperate de polițiști și predate aparținătorului.
    În urma probatoriului administrat de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de cele două fete de 16 și 19 ani, acestea fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

    Articolul precedent
    Bărbat reținut în Baia de Fier, în arestul IPJ Gorj încălcarea ordinului de protecție
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    error: Content is protected !!