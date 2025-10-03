Bolojan: „…o restructurare totală a CE Oltenia…”

Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă în care a vorbit, printre altele, și despre situația Complexului Energetic Oltenia. Premierul a subliniat faptul că producația pe bază de cărbune ar trebui să continue însă a discutat și despre o restructurare a CE Oltenia.

„Strategia pe cărbune este un lucru pe care trebuie să-l închidem în perioada imediat următoare. Pentru că nu am respectat jalonul de decarbonizare avem două direcții strategie – fie menținem producția în Valea Jiului cu o restructurare totală a CE Oltenia ca să nu mai fie căpușat, fie datorită costurilor foarte mari renunțăm la producția pe cărbune. Eu susțin prima variantă, dar nu mai putem continua cum este astăzi”.

Reamintim că România riscă o penalitate de 2 miliarde de euro dacă nu va respecta angajamentul de a renunța la energie pe bază de cărbune în termenul stabilit de oficialii de la vremea aceea, respectiv miniștrii PNL-USR.