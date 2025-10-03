Întâlnire de lucru pentru accelerarea implementării Programului Tranziție Justă în Județul Gorj

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă a desfășurat la Târgu Jiu, o nouă întâlnire de lucru organizată în vederea accelerării implementării Programului Tranziție Justă 2021-2027. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, mediului de afaceri și autorităților locale, fiind prezidată de către directorul general în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – AM PTJ , Andrei Chivu.

Abordarea oficialilor MIPE se concentrează, după cum a precizat directorul general Chivu, pe „dialog direct”, pentru a puncta problemele în derularea programului și a găsi soluții rapid, mai ales în contextul decalajelor de până în prezent în implementarea PTJ 2021-2027.

Evenimentul s-a desfășurat la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și a fost dedicat beneficiarilor din județul Gorj care implementează proiecte finanțate în cadrul apelului pentru dezvoltarea IMM-urilor. Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia a subliniat că procesul de implementare al PTJ 2021-2027 nu a fost lipsit de provocări, însă, grație eforturilor comune și a colaborării cu Autoritatea de Management se reflectă deja în proiecte de succes, aflate în derulare. „Colaborarea cu Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă este una solidă și eficientă. Lucrăm zilnic pentru a rămâne în permanent contact cu beneficiarii, pentru a le înțelege provocările și a le oferi soluții rapide. Eforturile comune pe care le depunem se reflectă deja în proiecte de succes aflate în derulare, iar acest lucru ne confirmă că direcția este una corectă, cu impact real în dezvoltarea județelor Dolj și Gorj și, implicit, a întregii regiuni Sud-Vest Oltenia”, a afirmat Cătălin Catană.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a pus accent pe importanța Programului Tranziție Justă, dar, în egală măsură, și pe sprijinul oferit beneficiarilor, atât de către autorități, locale sau regionale, fie de către Autoritatea de Management, pentru a putea garanta o implementare eficientă. „Programul Tranziție Justă reprezintă o oportunitate reală pentru Gorj, un județ aflat în plin proces de transformare economică. Este important ca fiecare beneficiar să primească sprijinul necesar pentru a implementa corect și eficient proiectele”, a precizat președintele Consiliului Județean Gorj.

Pe aceeași linie, directorul general în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – AM PTJ, Andrei Chivu, a scos în evidență importanța dialogului direct, factor esențial pentru optimizarea implementării PTJ. „Aceste întâlniri ne permit să fim mai aproape de beneficiari, să înțelegem dificultățile reale și să răspundem punctual întrebărilor lor. Este un exercițiu de colaborare prin care urmărim să eliminăm blocajele și să facilităm implementarea proiectelor”, a spus directorul general AM PTJ.

De asemenea, Marius Vărgatu, director general adjunct al ADR Sud-Vest Oltenia a adăugat că „Investițiile finanțate prin PTJ reprezintă o șansă pentru mediul privat și pentru comunitățile locale. Prin cooperare și dialog constant între autorități și beneficiari putem valorifica la maximum aceste resurse și putem construi un parcurs predictibil al proiectelor”.

Nu în ultimul rând, Marilena Alecu, director al OI PTJ, a subliniat rolul instituției:

„Suntem în permanență conectați cu AM PTJ și cu beneficiarii, pentru a asigura suportul necesar implementării corecte a proiectelor. Scopul nostru este ca investițiile finanțate să genereze rezultate vizibile și să contribuie la dezvoltarea unei economii verzi și sustenabile în județ.”

La întâlnire au participat și Luminița Popescu, rectorul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Marius Cuțitoiu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, șefii departamentelor de specialitate ai OI PTJ, precum și reprezentanți ai AM PTJ, respectiv: Bogdănel Teodorovici, director al Direcției Autorizare și Verificare Achiziții, și Cerasela Doniceanu, șef serviciu în Direcția Monitorizare Proiecte.

Programul Tranziție Justă (PTJ) este principalul instrument al Uniunii Europene destinat sprijinirii regiunilor aflate în tranziție de la o economie bazată pe cărbune către una verde și durabilă, oferind oportunități de finanțare pentru mediul privat, dezvoltarea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă.