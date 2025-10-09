Bradul digital va rămâne și în acest an în depozitul Primăriei Târgu Jiu

Trei dintre cele mai cunoscute parcuri din municipiul Târgu Jiu vor fi decorate în acest an cu ocazia sărbătorilor de iarnă, oferind locuitorilor și vizitatorilor un cadru festiv și plăcut pentru petrecerea timpului liber. Conform reprezentanților administrației locale, zonele alese pentru împodobire sunt Parcul Debarcader, Parcul din zona Gării și Parcul Lido — spații care, în fiecare an, atrag numeroși oameni datorită atmosferei de sărbătoare create prin lumini, decorațiuni și evenimente specifice perioadei de iarnă.

În aceste parcuri vor fi amplasate instalații luminoase, figurine tematice, brazi împodobiți și alte elemente decorative menite să creeze o atmosferă de poveste. Iluminatul festiv va include atât ghirlande luminoase în copaci, cât și ornamente suspendate pe alei, pentru a transforma aceste spații verzi în adevărate puncte de atracție în perioada lunilor decembrie și ianuarie.

Totodată, autoritățile au anunțat că, în centrul municipiului Târgu Jiu, va fi amplasat un brad natural de mari dimensiuni, care va deveni principalul simbol al sărbătorilor de iarnă în oraș. Acesta va fi decorat cu instalații moderne de iluminat, globuri, panglici colorate și alte accesorii tradiționale, menite să păstreze farmecul Crăciunului autentic.

Bradul digital, care în anii anteriori a fost folosit ca alternativă modernă la cel natural, va rămâne și în acest an în depozitul Primăriei Târgu Jiu, autoritățile preferând să pună accentul pe decorurile naturale și pe un ambient mai apropiat de tradițiile românești. Bradul digital a fost în trecut în centrul unui scandal cu privire la achiziție. Din acest motiv, autoritățile se feresc să îl mai folosească.

Pe lângă parcuri și bradul din centrul orașului, vor fi împodobite și principalele străzi din zona centrală a municipiului. Aici vor fi montate ornamente luminoase de diferite forme și culori, pentru a crea o atmosferă unitară și festivă în întreg centrul Târgu Jiului. Iluminatul stradal va fi adaptat tematicii de iarnă, cu elemente inspirate din simbolurile Crăciunului — stele, fulgi de zăpadă, clopoței și reni.

Reprezentanții Primăriei au menționat că toate lucrările de montare a decorațiunilor se vor desfășura etapizat, pentru a fi finalizate înainte de deschiderea oficială a iluminatului festiv, programată, ca în fiecare an, la începutul lunii decembrie.

Apreciază: Apreciază Încarc...