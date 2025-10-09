spot_img
15.5 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 9, 2025
Altele
    AcasăActualitateBradul digital va rămâne și în acest an în depozitul Primăriei Târgu...
    Actualitate

    Bradul digital va rămâne și în acest an în depozitul Primăriei Târgu Jiu

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    203

    Trei dintre cele mai cunoscute parcuri din municipiul Târgu Jiu vor fi decorate în acest an cu ocazia sărbătorilor de iarnă, oferind locuitorilor și vizitatorilor un cadru festiv și plăcut pentru petrecerea timpului liber. Conform reprezentanților administrației locale, zonele alese pentru împodobire sunt Parcul Debarcader, Parcul din zona Gării și Parcul Lido — spații care, în fiecare an, atrag numeroși oameni datorită atmosferei de sărbătoare create prin lumini, decorațiuni și evenimente specifice perioadei de iarnă.
    În aceste parcuri vor fi amplasate instalații luminoase, figurine tematice, brazi împodobiți și alte elemente decorative menite să creeze o atmosferă de poveste. Iluminatul festiv va include atât ghirlande luminoase în copaci, cât și ornamente suspendate pe alei, pentru a transforma aceste spații verzi în adevărate puncte de atracție în perioada lunilor decembrie și ianuarie.
    Totodată, autoritățile au anunțat că, în centrul municipiului Târgu Jiu, va fi amplasat un brad natural de mari dimensiuni, care va deveni principalul simbol al sărbătorilor de iarnă în oraș. Acesta va fi decorat cu instalații moderne de iluminat, globuri, panglici colorate și alte accesorii tradiționale, menite să păstreze farmecul Crăciunului autentic.
    Bradul digital, care în anii anteriori a fost folosit ca alternativă modernă la cel natural, va rămâne și în acest an în depozitul Primăriei Târgu Jiu, autoritățile preferând să pună accentul pe decorurile naturale și pe un ambient mai apropiat de tradițiile românești. Bradul digital a fost în trecut în centrul unui scandal cu privire la achiziție. Din acest motiv, autoritățile se feresc să îl mai folosească.
    Pe lângă parcuri și bradul din centrul orașului, vor fi împodobite și principalele străzi din zona centrală a municipiului. Aici vor fi montate ornamente luminoase de diferite forme și culori, pentru a crea o atmosferă unitară și festivă în întreg centrul Târgu Jiului. Iluminatul stradal va fi adaptat tematicii de iarnă, cu elemente inspirate din simbolurile Crăciunului — stele, fulgi de zăpadă, clopoței și reni.
    Reprezentanții Primăriei au menționat că toate lucrările de montare a decorațiunilor se vor desfășura etapizat, pentru a fi finalizate înainte de deschiderea oficială a iluminatului festiv, programată, ca în fiecare an, la începutul lunii decembrie.

    Articolul precedent
    Doar 3.500 de apartamente au mai rămas legate la UATAA Motru
    Articolul următor
    Accident, în fața Ocolului Silvic Peșteana! A intrat într-un cap de pod
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    error: Content is protected !!