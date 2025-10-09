Doar 3.500 de apartamente au mai rămas legate la UATAA Motru

Numărul apartamentelor din municipiul Motru care beneficiază de serviciile Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) s-a redus considerabil în ultimii ani, pe fondul trecerii treptate a populației la sisteme proprii de încălzire. Dacă în urmă cu mai bine de un deceniu sistemul centralizat deservea peste 6.400 de apartamente din cadrul asociațiilor de proprietari, în prezent, conform datelor furnizate de autoritățile locale, mai sunt racordate doar aproximativ 3.500 de locuințe. Scăderea semnificativă a numărului de beneficiari pune o presiune tot mai mare asupra uzinei, care se confruntă atât cu probleme economice, cât și tehnice.

În contextul creșterii costurilor de producție și întreținerii, mulți locatari au decis, în ultimii ani, să se debranșeze de la sistemul centralizat și să își monteze centrale proprii pe gaze naturale. Această tendință a fost determinată de dorința de a avea un control mai bun asupra consumului, de nevoia de confort termic constant, dar și de neîncrederea în capacitatea sistemului vechi de a furniza căldură în mod eficient pe perioada sezonului rece. Totodată, numeroase asociații de proprietari au reclamat pierderi mari pe rețea și costuri ridicate la facturile lunare, ceea ce a accelerat procesul de debranșare.

Pe fondul acestor schimbări, funcționarea Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru devine tot mai dificilă din punct de vedere economic. Reprezentanții administrației locale avertizează că, în ritmul actual al scăderii consumului, menținerea în funcțiune a uzinei ar putea deveni nerentabilă. Deja, unitatea se confruntă cu dificultăți financiare majore, generate de datoriile acumulate de populație. Conform evidențelor contabile, sunt de recuperat creanțe în valoare de peste 17 milioane de lei, sumă care afectează grav bugetul de funcționare al societății.

UATAA Motru produce în continuare agent termic pe bază de cărbune, un combustibil tot mai costisitor și mai puțin eficient din punct de vedere energetic și ecologic. În plus, instalațiile de producție sunt vechi, iar costurile de întreținere cresc de la un an la altul. În acest context, autoritățile locale analizează mai multe soluții pentru modernizarea sistemului de termoficare. Una dintre variantele luate în calcul este construirea unei centrale noi, care să funcționeze pe gaze naturale, considerată o opțiune mai curată, mai eficientă și mai economică pe termen lung.

Implementarea unui astfel de proiect ar putea contribui la reducerea cheltuielilor de operare și la creșterea gradului de confort pentru locuitorii care aleg să rămână racordați la sistemul centralizat. Totuși, pentru realizarea investiției este necesară identificarea surselor de finanțare, care ar putea proveni fie din fonduri guvernamentale, fie din programe europene dedicate eficienței energetice.

Pe termen scurt, administrația locală încearcă să mențină funcțional sistemul actual, în ciuda dificultăților, astfel încât cei 3.500 de locuitori care încă depind de UATAA să beneficieze de apă caldă și căldură în sezonul rece. Totuși, viitorul termoficării centralizate din Motru rămâne incert, fiind strâns legat de capacitatea autorităților de a moderniza infrastructura energetică și de a adapta serviciile la noile condiții economice și tehnologice.

