Bugetul CEO este în continuare în aer

Încercările de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia (CEO) continuă să ridice dificultăți semnificative. Conform informațiilor disponibile, o nouă rundă de discuții și analize este programată pentru săptămâna viitoare, aceasta reprezentând o nouă încercare de armonizare a propunerilor companiei cu cerințele formulate de acționarul principal, respectiv Ministerul Energiei.

Până în prezent, procesul de definitivare a documentului bugetar nu a cunoscut o finalizare pozitivă. De două ori, proiectul prezentat de administrația Complexului Energetic Oltenia a fost returnat pentru revizuire, pe fondul solicitării exprese de reducere a cheltuielilor. Ministerul Energiei a transmis în mod clar că actuala structură a bugetului nu reflectă nivelul de eficiență financiară considerat necesar pentru o companie de importanță strategică în sectorul energetic național.

Situația se dovedește a fi una complexă, în principal din cauza dimensiunii resursei umane implicate. În prezent, Complexul Energetic Oltenia are peste 8.000 de angajați, majoritatea activând în activități de extracție a lignitului și în producerea de energie electrică și termică. Reducerea cheltuielilor, așa cum este cerută, generează inevitabil discuții sensibile privind posibilitatea unor măsuri de restructurare a personalului. În condițiile actuale, identificarea unor soluții prin care să se realizeze o scădere semnificativă a costurilor, fără a afecta direct forța de muncă, reprezintă o provocare majoră pentru conducerea companiei.

În cadrul analizelor interne, au fost luate în calcul mai multe scenarii. Printre acestea se regăsește opțiunea implementării contractelor de muncă pe perioadă determinată, ceea ce ar putea asigura o mai mare flexibilitate în gestionarea personalului și ar permite adaptarea graduală la condițiile financiare impuse. O altă variantă discutată privește implicarea mai activă a societății Minprest Serv Rovinari, companie de prestări servicii aflată în portofoliul Complexului Energetic Oltenia. Aceasta ar putea prelua o parte dintre activitățile auxiliare sau de suport, reducând astfel presiunea asupra costurilor directe cu personalul angajat permanent.

De asemenea, trebuie menționat că aceste demersuri se desfășoară într-un context mai amplu, marcat de transformările din sectorul energetic, de politicile de tranziție verde și de presiunile exercitate de piața europeană a certificatelor de emisii. Complexul Energetic Oltenia, fiind unul dintre cei mai mari producători de energie pe bază de cărbune din România, se află într-o situație de echilibru delicat între nevoia de a asigura continuitatea producției și obligația de a se alinia cerințelor de sustenabilitate și eficiență economică.

În săptămâna următoare, administrația companiei va trebui să prezinte o nouă formă a bugetului de venituri și cheltuieli, revizuită conform recomandărilor Ministerului Energiei. Rămâne de văzut în ce măsură noua propunere va reuși să răspundă atât obiectivelor de eficientizare financiară, cât și nevoii de menținere a stabilității sociale pentru mii de angajați și pentru comunitățile dependente de activitatea Complexului Energetic Oltenia.

