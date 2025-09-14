spot_img
    Actualitate

    Cauza incendiului de la brutăria din Țicleni, un scurtcircuit la tabloul electric

    Pompierii au stins, aseară, incendiul la brutăria din Țicleni, unde au ars aproximativ 1000 de mp din acoperișul clădirii și o parte din încăperile acesteia în care erau depozitate diverse materiale.

    Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au fost salvate construcțiile din imediata apropiere.
    „În sprijinul colegilor noștri s-au mobilizat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul UAT Țicleni cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și Serviciul Privat pentru Situații de Urgenta al SC Expert Petroleum cu o autospecială de lucru cu apă și spumă. Cauza probabilă de producere a incendiului o reprezintă un scurtcircuit electric produs la panoul de distribuție a energiei electrice. Din fericire, nu au existat victime”, a transmis ISU Gorj.

