Asistenții personali din Târgu Jiu, trimiși la control

Direcția de Protecție Socială din cadrul Primăriei Târgu Jiu anunță organizarea controlului medical periodic pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale art. 20 din H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

Asistenții personali sunt invitați să se prezinte la controlul medical la termenul de un an de la efectuarea ultimului control, având asupra lor fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, document care poate fi ridicat de la sediul Centrului Magnolia (B-dul Constantin Brâncuși nr. 53, bl. 53, parter).

Examinările medicale se vor desfășura la Clinica Medical One din Târgu Jiu, situată pe strada Geneva nr. 2 (în spatele BCR), începând cu data de 16 octombrie 2025. Programul de prezentare este de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta numărul de telefon 0353 419 419.

Asistenții personali sunt în fapt salariați ai Primăriei Târgu Jiu și se supun normelor legate de sănătatea și securitatea în muncă, la fel ca restul angajaților, cu toate că nu își desfășoară activitatea în administrația locală, ci la domiciliu, prin îngrijirea persoanei cu dizabilități de care au grijă.

Apreciază: Apreciază Încarc...