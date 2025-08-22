Cadrele didactice titulare din Gorj au asigurate normele didactice. Nouă profesori pensionari vor pleca acasă

Cadrele didactice titulare din Gorj au asigurate normele didactice, potrivit unui comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. De asemenea, nouă profesori pensionari care se aflau la catedră vor rămâne acasă.

„În urma ședințelor publice derulate în această perioadă, nu sunt cadre didactice titulare fără normă didactică.

Statistic, au existat 44 de completări, 43 fiind soluționate (1 cadru didactic a optat pentru a nu-i fi soluționată situația și pentru a se prezenta în ședințele viitoare). De asemenea, au existat 13 restrângeri de activitate, 11 fiind soluționate prin pre transfer, 2 prin detașare.

De asemenea, 2 cadre didactice (cu durată de viabilitate a postului) au fost soluționate în etapa de modificare a repartizării.

9 cadre didactice, aflate în activitate după vârsta de pensionare, din cauza prevederilor Legii 141/2025, nu vor mai putea funcționa de la 1 septembrie 2025, conform art. 31, alin (7) lit. b) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare, aprobată prin OMEC 7495/2024“, se arată în comunicatul ISJ Gorj