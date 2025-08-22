AcasăActualitateAmendat cu 30.000 de lei și confiscarea camionetei, după ce a fost...
Amendat cu 30.000 de lei și confiscarea camionetei, după ce a fost prins când arunca deșeuri
O persoană a fost amendată cu 30.000 de lei și a rămas fără camion, după ce a fost prinsă când arunca deșeuri provenite din lucrări de construcție.
„Toleranță zero pentru cei care abandonează deșeuri.
In după amiaza acestei zile, comisarii Gărzii de Mediu Gorj au surprins o persoană care abandona deșeuri în zona CET a Municipiului Tg. Jiu. Autovehiculul cu care a săvârșit fapta a fost confiscat, persoana în cauză fiind și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 30 000 lei“, au
