Camarad nou la Jandarmeria Gorj

Jandarmii gorjeni și-a fost prezentat cel mai nou camarad necuvântător al jandarmilor gorjeni, Aky – un ciobănesc german în vârstă de 5 luni.Cel mai tânăr câine de serviciu aflat în dotarea jandarmilor gorjeni, a fost repartizat unui instructor cu o vastă experiență profesională pentru a fi specializat în căutare, salvare mediu natural.

Provine de la Centrul Chinologic ,,dr. Aurel Greblea” Sibiu și, după parcurgerea unui stagiu de predresaj care constă în acomodare, atașament și executarea unor comenzi, se va întoarce împreună cu conductorul său la Sibiu pentru specializare.

Mereu curios și cu o mare energie, zilnic, se joacă și este dornic să cunoască curtea și personalul inspectoratului, iar conductorii îi oferă oportunități de joacă și mișcare, fiind supravegheat pe timpul sesiunilor de dresaj.

Zilnic, va executa împreună cu conductorul său antrenamente specifice, iar lunar, va participa la convocarea de pregătire, în cadrul căreia va prezenta exercițiile de dresaj învățate.

Îl îngrijim, hrănim și dresăm pentru a-și dovedi ulterior eficiența pentru comunitate, la activitățile de căutare – salvare a persoanelor aflate în dificultate, transmit jandarmii gorjeni.

