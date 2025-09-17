spot_img
    Politic

    "Susțin transparența și vreau să se afle adevărul". Vezi cine spune asta

    ”Susțin transparența și vreau să se afle adevărul“. Vezi cine spune asta

    Deputatul PSD Mihai Weber a reacționat prompt după ce Partidul DREPT a depus o sesizare oficială la Agenția Națională de Integritate (ANI), prin care îl acuză de incompatibilitate și nereguli în declarația de avere.

    Discuțiile au pornit de la utilizarea unui autoturism care figurează pe o societate comercială din Gorj unde Weber este asociat. Parlamentarul a explicat că situația este una perfect legală și conformă cu practica din România.

    „Cert este faptul că un autoturism aflat în proprietatea unei societăți nu poate fi trecut în declarația de avere a unei persoane, indiferent de calitatea pe care o are în firma respectivă – administrator, asociat sau angajat. Cu atât mai mult dacă autoturismul face obiectul unui contract de leasing, unde proprietarul real este firma de leasing”, a declarat Mihai Weber.

    Acesta a subliniat că în România există mii de societăți care folosesc autovehicule în leasing și că nu există nicio abatere de la lege în acest sens. Mai mult, Weber a transmis un mesaj ferm privind transparența:

    „Sunt pentru transparență și susțin orice demers inițiat pentru aflarea adevărului. Am solicitat instituțiilor statului cu competențe în domeniu, respectiv ANAF, să clarifice dacă există vreo ilegalitate. În măsura în care voi primi răspunsul, îl voi face public.”

